В Волгоградской области второй раз за сутки объявлен режим беспилотной опасности

13.01.2026 14:14
В Волгоградской области второй раз за день 13 января объявили об угрозе воздушной атаки. Как сообщает ИА «Высота 102», сообщения РСЧС поступили жителям региона приблизительно в 14.05 мск. 

В связи с вероятностью применения киевским режимом беспилотников на территории Волгоградского региона жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности: избегать открытых участков улиц, не подходить к окнам, соблюдать иные правила при угрозах атаки БПЛА.

Временно, в период действия беспилотной опасности, в Волгограде и области возможны ограничения в работе мобильного интернета.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации 13 января на территории Волгоградской области 2 беспилотников. 

