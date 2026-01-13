Еще два БПЛА сбили над Волгоградской областью 13 января





Вечером 13 января в Волгоградской области дежурные расчеты отразили попытку ВСУ атаковать мирные населённые пункты региона. По информации Минобороны, два БПЛА были перехвачены ПВО.

– В период с 13:00 мск до 18:00 13 января дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью перехвачены 2 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, – говорится в сообщении военного ведомства.

Также в этот период времени были сбиты 22 беспилотников над территорией Республики Крым, 7 БПЛА над Белгородской областью, 6 над акваторией Азовского моря. Также 2 дрона были ликвидированы над территорией Ростовской области и один над Брянской областью.

Напомним, в регионе второй раз за день 13 января была объявлена угроза воздушной атаки. Ранее Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации января на территории Волгоградской области 2 беспилотников.