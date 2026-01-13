Пятый дрон ВСУ уничтожили в Волгоградской области





Вечером 13 января в Волгоградской области дежурные расчеты вновь отразили попытку ВСУ атаковать мирные населённые пункты региона. По информации Минобороны, в регионе был перехвачен один БПЛА.

– В период с 18:00 мск до 20:00 13 января дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью перехвачен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, – говорится в сообщении военного ведомства.

Также в этот период времени были сбиты 14 беспилотников над акваторией Азовского моря, 11 БПЛА над Республикой Крым, 3 над территорией Краснодарского края. Также по 2 дрона были ликвидированы над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Напомним, в регионе третий раз за день 13 января была объявлена угроза воздушной атаки. Ранее Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации на территории Волгоградской области 4 беспилотников.