Общество

Пятый дрон ВСУ уничтожили в Волгоградской области

Общество 13.01.2026 21:11
0
13.01.2026 21:11


Вечером 13 января в Волгоградской области дежурные расчеты вновь отразили попытку ВСУ атаковать мирные населённые пункты региона. По информации Минобороны, в регионе был перехвачен один БПЛА.

– В период с 18:00 мск до 20:00 13 января дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью перехвачен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, – говорится в сообщении военного ведомства.

Также в этот период времени были сбиты 14 беспилотников над акваторией Азовского моря, 11 БПЛА над Республикой Крым, 3 над территорией Краснодарского края. Также по 2 дрона были ликвидированы над Белгородской областью и акваторией Черного моря. 

Напомним, в регионе третий раз за день 13 января была объявлена угроза воздушной атаки. Ранее Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации на территории Волгоградской области 4 беспилотников. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.01.2026 22:10
Общество 13.01.2026 22:10
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2026 21:30
Общество 13.01.2026 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2026 21:11
Общество 13.01.2026 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2026 20:17
Общество 13.01.2026 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2026 20:01
Общество 13.01.2026 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2026 19:45
Общество 13.01.2026 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2026 19:11
Общество 13.01.2026 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2026 19:11
Общество 13.01.2026 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2026 18:57
Общество 13.01.2026 18:57
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2026 18:38
Общество 13.01.2026 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2026 18:27
Общество 13.01.2026 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2026 17:43
Общество 13.01.2026 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2026 16:15
Общество 13.01.2026 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2026 16:01
Общество 13.01.2026 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
13.01.2026 15:56
Общество 13.01.2026 15:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:10
На севере Волгограда ведутся работы из-за крупной аварии на водоводеСмотреть фотографии
21:30
В Волгограде 10 суток ищут пенсионера с бородой и в черной кепкеСмотреть фотографии
21:11
Пятый дрон ВСУ уничтожили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде обнаружили нелегальный цех с тоннами копченой рыбыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:41
«Выскочили, в чем были»: в Волгоградской области на рождество сгорел дом семьи с 7-ю детьмиСмотреть фотографии
20:17
В российских вузах введут квоты для вдов участников СВОСмотреть фотографии
20:01
Беспилотная опасность третий раз за сутки объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:45
В райцентре Волгоградской области отменили крещенские купания из-за вспышки гриппаСмотреть фотографии
19:11
В Волгограде остановлено движение трамваев №13Смотреть фотографии
19:11
Прохор Шаляпин остался недоволен решением суда по делу об убийстве в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:57
Отбой воздушной опасности объявили вечером 13 января в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:38
Двое бойцов из Рудни Волгоградской области погибли на СВОСмотреть фотографии
18:27
Еще два БПЛА сбили над Волгоградской областью 13 январяСмотреть фотографии
18:16
Оценка – удовлетворительно: новые тренеры оценили состояние игроков «Ротора» перед сборами в ТурцииСмотреть фотографии
17:43
Волгоградцы могут отследить злостных неплательщиков алиментов на ГосуслугахСмотреть фотографии
16:44
ИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФСмотреть фотографии
16:15
Три подростка нагло ограбили магазин техники под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:04
«Ротор» расстался с защитником Максимом ШвецовымСмотреть фотографии
16:01
Волгоградцы остались без связи 13 январяСмотреть фотографии
15:56
Ледяной дождь со снегопадом обрушатся на Волгоград 13 январяСмотреть фотографии
15:35
Начать с нуля: Билайн сделал бесплатным «Чистый номер»Смотреть фотографии
15:03
Троих пропавших жителей Волгоградской области нашли мертвымиСмотреть фотографии
14:14
В Волгоградской области второй раз за сутки объявлен режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
13:36
Украинские БПЛА атаковали Волгоградскую область 13 январяСмотреть фотографии
12:48
Метель и гололед осложнит обстановку на трассах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:44
Волгоградцы активно воровали еду и хулиганили на новогодних праздникахСмотреть фотографии
12:37
Аэропорт Волгограда заработал после отмены угрозы БПЛАСмотреть фотографии
11:55
В Волжском скончался именитый профессор Вячеслав МейдерСмотреть фотографии
11:53
УК оштрафовали на 300 тысяч за вонючие подвалы в двух домах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:37
Пять рейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
 