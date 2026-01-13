Метель и гололед осложнит обстановку на трассах в Волгоградской области

Госавтоинспекция предупредила водителей о метели и гололеде на дорогах Волгоградской области, который сегодня, 13 января, наблюдается в регионе. В ведомстве просят автомобилистов соблюдать скоростной режим и быть предельно аккуратными на трассах области.

- Выбирайте безопасную скорость, позволяющую обеспечить контроль над транспортным средством. Увеличивайте дистанцию и боковой интервал между автомобилями. А также откажитесь от частых перестроений, обгонов и других резких маневров, - посоветовали жителям региона в Госавтоинспекции.

Напомним, 13 января в регионе ожидается резкое понижение температуры. В некоторых западных районах столбик термометра опустится ночью до -15 градусов. В Волгограде максимальная ночная температура 14 января упадет до -10, днем будет до -7.