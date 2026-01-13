Двое бойцов из Рудни Волгоградской области погибли на СВО

Сегодня, 13 января, в рабочем поселке Рудня Волгоградской области простились с Андреем Калининым, погибшим на СВО. Как сообщили в администрации Руднянского района, воину было 42 года. Он погиб 20 августа 2025 года при выполнении боевой задачи, с честью выполнив свой воинский долг.