Двое бойцов из Рудни Волгоградской области погибли на СВО

Сегодня, 13 января, в рабочем поселке Рудня Волгоградской области простились с Андреем Калининым, погибшим на СВО. Как сообщили в администрации Руднянского района, воину было 42 года. Он погиб 20 августа 2025 года при выполнении боевой задачи, с честью выполнив свой воинский долг.
В среду, 14 января, в райцентре в РЦКД «Современник» пройдет другая траурная церемония. Земляки простятся с Александром Гайворонским, который погиб в ходе СВО 14 декабря 2024 года. Воину было 35 лет.
Фото администрации Руднянского района