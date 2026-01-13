УК оштрафовали на 300 тысяч за вонючие подвалы в двух домах Волгограда

Арбитражный суд Волгоградской области признал законным штраф для ООО «Регион-34», выписанный за грубое нарушение лицензионных требований. По данным Госжилнадзора, в ходе внеплановой выездной проверки в 2025 году были выявлены факты ненадлежащего состояния помещений общего пользования в домах №27 по л. 40 лет ВЛКСМ и в доме №21 по ул. Удмуртская в Красноармейском районе Волгограда. Так, проверка вентиляции проводилась с нарушением периодичности, а в подвалах царила антисанитария. Кроме того, в доме по ул. Удмуртская разрушались балконные плиты.