На севере Волгограда ведутся работы из-за крупной аварии на водоводе





В Краснооктябрьском районе Волгограда в связи с технологическим нарушением на магистральном водопроводе ведутся работы. На время проведения работ приостановлена подача ресурса к ряду домов по по ул.39 Гвардейской, Еременко, Библиотечная, Вершинина, Репина, Восточная, Айвазовская, Сочинская, Короткая, Менделеева.

Как уточнили в «Концессии водоснабжения», авария произошла на участке по улице 39-й Гвардейской. На месте работает бригада АВР вместе с экскаватором, самосвалом и тракторами-откачки.

- В настоящий момент место порыва локализовано, выполнена разработка грунта, специалисты приступили к непосредственным работам на сети. Бригады и техника будут непрерывно работать до полного устранения нарушения, - уточнили в компании.