Крещенские купания отменены во Фролово Волгоградской области. Как сообщили в администрации городского округа, такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением вирусной инфекции по гриппу, ОРВИ и внебольничной пневмонией.
Между тем, накануне в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что в Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился в первой половине января по сравнению с двумя последними неделями декабря в 1,7 раза.