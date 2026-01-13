Крещенские купания отменены во Фролово Волгоградской области. Как сообщили в администрации городского округа, такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением вирусной инфекции по гриппу, ОРВИ и внебольничной пневмонией.