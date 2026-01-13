Общество

Беспилотная опасность третий раз за сутки объявлена в Волгоградской области

В Волгоградской области третий раз за сутки вечером 13 января объявлена беспилотная опасность. Об угрозе атаки украинскими дронами жителей региона уведомили массовой рассылкой около 19.50.

Волгоградцам рекомендовано избегать открытых участков улиц. Кроме того, при нахождении в помещениях жителям региона настоятельно советуют держаться на расстоянии от окон.

Отметим, что волгоградский аэропорт на текущий момент работает в штатном режиме. По информации Минобороны РФ, 13 января были сбиты уже 4 беспилотника. 

