Украинские БПЛА атаковали Волгоградскую область 13 января





Днем 13 января в Волгоградской области дежурные расчеты отразили попытку ВСУ атаковать мирные населённые пункты региона. По информации Минобороны, два БПЛА были перехвачены ПВО.

— В период с 08:00 мск до 13:00 13 января дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью перехвачены 2 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.

Также в этот период были сбиты 10 беспилотников над территорией Республики Крым, 2 БПЛА над Курской областью и один над акваторией Азовского моря.

Напомним, план «Ковер» в регионе начал действовать в 9-47 ч. из-за угрозы атаки БПЛА. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты в течение почти 2,5 часов, что вызвало задержки нескольких рейсов.



