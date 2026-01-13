Волгоградцы могут отследить злостных неплательщиков алиментов на Госуслугах

На сайте Госуслуг начал работать реестр злостных неплательщиков алиментов, в котором можно проверить информацию о наличии соответствующих долгов у жителей Волгоградской области или других регионов России. Для этого нужно ввести только дату рождения и ФИО интересуемого гражданина, сообщает 13 января Минцифры.

Реестр доступен всем пользователям Госуслуг. Дополнительная авторизация для использования этого сервиса не нужна.

В Минцифры пояснили, что в реестр попадают только злостные неплательщики, которые уже привлекались к административной или уголовной ответственности за неисполнение своих обязательств. А также те, кто был объявлен приставами в розыск.

В ведомстве считают, что такой сервис поможет при заключении сделок, а также простимулирует неплательщиков на скорое погашение задолженности.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!