Пять рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда





Количество авиарейсов, которые задерживаются из городов России, выросло до пяти. По данным онлайн-табло волгоградской воздушной гавани, задержка затронула рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Так, уже несколько часов не могут вылететь из аэропорта «Сталинград» самолет в Москву авиакомпании «Аэрофлот» и борт в Санкт-Петербург компании «Победа».

Также изменено время прилета двух московских рейсов и одного петербуржского в волгоградский аэропорт. Время задержки увеличилась в среднем уже до двух часов.