Отбой воздушной опасности объявили вечером 13 января в Волгограде

В Волгоградской области вечером 13 января объявили отбой воздушной опасности. Как сообщает ИА «Высота 102», угроза очередной атаки киевским режимом с применением БПЛА сохранялась на территории региона на протяжении пяти часов.

Напомним, за день сообщения о беспилотной опасности жители региона получали дважды. Утром, около 10.00 мск, волгоградцы получили первые сообщения РСЧС. Днем Минобороны сообщило ликвидации в период с 08.00 до 13.00 мск двух украинских дронов в Волгоградской области.

Повторно предупреждения о возможных налетах жители Волгограда и области получили в 14.00 мск 13 января. К 18.00 военные перехватили и уничтожили еще два беспилотника.