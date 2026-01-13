Три подростка нагло ограбили магазин техники под Волгоградом

Следователями Калачевского района Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении трех 14-и и 15-летних несовершеннолетних жителей Волгограда, которые устроили грабеж в одном из сетевых магазинов. Молодые люди наглым образом вынесли товары из магазина на сумму свыше 30 тысяч рублей.





По данным следствия, инцидент произошел 24 ноября в поселке Береславка, куда юные злоумышленники направились вечером с целью ограбить магазин. Они вошли в торговый зал, когда продавец сетевого магазина занимался выкладкой товаров, и вынесли электронику.

При попытке покинуть помещение работница торгового зала попыталась остановить несовершеннолетних, однако злоумышленники с похищенным имуществом скрылись с места происшествия.

- Фигуранты были задержаны оперативными сотрудниками полиции. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствие не исключает, что в ходе расследования будут выявлены и иные эпизоды криминальной деятельности подозреваемых, - подчеркнули в СУ СКР России по Волгоградской области.

Также было установлено, что двое из предполагаемых преступников ранее привлекались к уголовной ответственности.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области; Изображение создано при помощи ИИ