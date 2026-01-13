В российских вузах введут квоты для вдов участников СВО





Для вдов участников СВО предложили в Госдуме ввести квоты на поступление в вузы и колледжи без вступительных экзаменов. Законопроект уже принят в первом чтении на пленарном заседании 13 января.

Согласно проекту, вдовам и вдовцам бойцов СВО предоставят право бесплатно поступить без вступительных испытаний в вузы в пределах отдельной квоты по программам бакалавриата и специалитета. Закон также будет действовать для поступления в колледжи.

Кроме того, в законопроекте предусмотрен отпуск на время вступительных испытаний, прохождения итоговой аттестации, сдачи экзаменов и для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.