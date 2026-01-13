Ледяной дождь со снегопадом обрушатся на Волгоград 13 января

Вечером 13 января в Волгограде прогнозируют ледяной дождь, который перейдет в снегопад, предупредили в мэрии. В администрации города призывают жителей проявлять осторожность на тротуарах и улицах. И заверили, что в городе продолжается обработка улично-дорожной сети и пешеходных зон. С ухудшением погодных условий службы перейдут на усиленный режим работы. Однако ледяной дождь может уничтожить плоды их труда до следующей обработки.