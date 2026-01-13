Общество

Ледяной дождь со снегопадом обрушатся на Волгоград 13 января

Общество 13.01.2026 15:56
13.01.2026 15:56


Вечером 13 января в Волгограде прогнозируют ледяной дождь, который перейдет в снегопад, предупредили в мэрии.  В администрации города призывают жителей проявлять осторожность на тротуарах и улицах. И заверили, что в городе продолжается обработка улично-дорожной сети и пешеходных зон. С ухудшением погодных условий службы перейдут на усиленный режим работы. Однако ледяной дождь может уничтожить плоды их труда до следующей обработки. 

В настоящее время в Волгограде около  200 работников районных коммунальных служб задействованы в посыпке тротуаров противогололедными реагентами. За своевременную обработку внутридворовых территорий отвечают сотрудники УК и ТСЖ. В этих работах задействовано около 1700 дворников, пояснили в мэрии. 

Напомним, утром 13 января многие волгоградцы, а также жители Волжского жаловались на скользкие тротуары и отсутствие реагентов на пешеходных дорожках и остановках. 

