Прохор Шаляпин остался недоволен решением суда по делу об убийстве в Волгограде

13.01.2026 19:11
Волгоградский шоумен Прохор Шаляпин в интервью адвокату Геннадию Кузьмину высказался о ситуации по делу об убийстве его бабушки и тети. В видеоролике Шаляпин поблагодарил за помощь в продвижении скандального дела председателя СК РФ Александра Бастрыкина. 

Напомним, в убийстве родственниц Прохора Шаляпина был обвинен Алексей Лиманский, которому сейчас 52 года, но он избежал наказания за это преступление. Установлено, что он знал одну из своих жертв - тетю певца. В феврале 1996 года он проник в квартиру на улице Поддубного в Краснооктябрьском районе. В материалах дела указано, что у него «на почве личностных неприязненных отношений, возник преступный умысел, направленный на умышленное убийство». Лиманский расправился с 30-летней Ириной Нетаевой. Он зарезал женщину, а потом еще и выстрелил в нее. Также он расправился с 60-летней Людмилой Колесниковой - бабушкой певца. 

В органах прокуратуры в феврале 1996 года возбуждалось и расследовалось уголовное дело по факту убийства женщин по ст. 102 УК РСФСР. В мае того же года органами прокуратуры расследование приостановлено. 

В постановлении же Краснооктябрьского районного суда Волгограда о прекращении уголовного дела в отношении Лиманского фигурирует лишь один эпизод расправы – с тетей певца. 

После Шаляпин заявил, что хотел бы, чтобы следствие установило и назвало имена преступников, которые убили его тетю и бабушку. Для этого нужно возобновить следствие, чего, по словам, артиста, очень сложно добиться. Тогда на заявление шоумена обратил внимание Александр Бастрыкин

В интервью артист заявил, что несмотря на помощь председателя СК, решение по делу его не удовлетворило. По его мнению, фигурант дела не должен был освобождаться из-под стражи. 

— Его нашли спустя 25 лет по отпечаткам пальцев и отпустили за истечением срока давности. Потому что он сознался только в одном убийстве, а это считается не особо жестоким. Это что за чудеса? То есть за налоги у нас девочка сидит... Да, провинилась, за это надо наказать и отобрать деньги. Но она не опасна, она никого не убьет, — считает Шаляпин. 

Также певец отметил, что его родители являются простыми людьми, не разбирающиеся в законодательстве. В связи с этим они не смогли отстоять несправедливое решение.  

— Мы были уверены, что за такое посадят человека. И эта оскорбляющая всех нас формулировка «истечение срока давности». Тут сразу вопрос к суду. Есть крамольные вещи, за которые надо сажать. Это вам не просто налоги не заплатить. Человек лишил жизни других людей и вышел на свободу, — подытожил артист. 

