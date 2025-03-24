Общество

Мэрия сообщила о назначении директором школы №121 в Волгограде Игоря Богатова

Общество 24.03.2025 10:46
0
24.03.2025 10:46


Новой школе на ул. имени академика Бардина в Тракторозаводском районе Волгограда присвоили номер 121. Руководителем образовательного учреждения стал Игорь Богатов. Об этом рассказали 24 марта в администрации Волгограда. 

Впрочем, как сообщает ИА «Высота 102», Богатов возглавляет учреждение уже с начала года и в феврале даже встречал в качестве руководителя учреждения глав Волгограда и Волгоградской области. Официально же, согласно системе СПАРК, он зарегистрирован директором школы 11 марта. 
Ранее Игорь Богатов, председатель регионального отделения общероссийской организации «Учитель года», занимал пост директора школы  №94 в Тракторозаводском районе. 
Напомним, новая школа рассчитана на 800 мест. Теперь школе предстоит получить лицензию на ведение образовательной деятельности. Затем начнется формирование педагогического коллектива учреждения, а также прием заявлений от родителей о зачислении учащихся, проживающих в Тракторозаводском районе. О точной дате начала подачи документов будет сообщено дополнительно на официальных информационных ресурсах учреждения.
Фото администрации Волгоградской области t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.03.2025 13:18
Общество 24.03.2025 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 12:08
Общество 24.03.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 11:42
Общество 24.03.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:39
Общество 24.03.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:20
Общество 24.03.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:19 Реклама
Общество 24.03.2025 10:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:03
Общество 24.03.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 08:45
Общество 24.03.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 07:12
Общество 24.03.2025 07:12
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 22:08
Общество 23.03.2025 22:08
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 20:51
Общество 23.03.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 19:33
Общество 23.03.2025 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 18:27
Общество 23.03.2025 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 17:27
Общество 23.03.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 15:34
Общество 23.03.2025 15:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:18
Полиция провела «урожайную» вечернюю мегаоблаву в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
В Волгограде водителя автобуса №85 оштрафовали за высадку школьникаСмотреть фотографии
12:09
Волгоградец вонзил нож в спину защитника жены и сдался полицииСмотреть фотографии
12:08
Такого в России ещё нет: в Волгограде китайцы сделают из 120-метрового колеса обозрения гигантский «телевизор»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Волгоградскую область признали отстающей по вводу жильяСмотреть фотографии
11:42
Учительница математики победила на выборах главы поселения под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:46
Мэрия сообщила о назначении директором школы №121 в Волгограде Игоря БогатоваСмотреть фотографии
10:39
Братья Столбовые из Волгоградской области погибли на СВО в один деньСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде банкомат спас деньги запуганного школьника от мошенниковСмотреть фотографии
10:20
Волгоградский предприниматель с 22 кг свинины нарезал 30 кг мякотиСмотреть фотографии
10:19
Представители Совета молодежи ЕвроХим-ВолгаКалия раздали коллегам георгиевские ленточкиСмотреть фотографии
10:03
Волгоградцев заманивают на работу в такси возможностью получать от 100 тысяч в месяцСмотреть фотографии
09:51
Волгограде на видео попал неожиданный таран «Жигулями» черной BMWСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
Однако, здравствуйте! Гуляющих у Мамаева кургана фазанов сняли на видео волгоградцыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Супруга экс-ректора медуниверситета Ирина Петрова скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:12
Дожди и потепление прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:12
Такое вот фуэте: в Волгограде вместо балетной студии и променада откроют платную парковкуСмотреть фотографии
22:08
В Волгограде геошторм ударил по тормозам: учёные РАН заждались 7-балльную бурюСмотреть фотографии
21:28
Гандболистки «Динамо-Синары» уверенно победили в МайкопеСмотреть фотографии
20:51
«Привычные вещи воспринимаем за чудо»: лектор планетария — о самых частых вопросах горожан и возвращении астрономии в школыСмотреть фотографии
20:22
В Волгограде на Дар-Горе произошла массовая авария с четырьмя автомобилямиСмотреть фотографии
19:33
Волгоградцы делятся кадрами радуги в лучах мрачно-золотого закатаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:03
Академик Ряднов объяснил, почему провалилась программа ОСВВ в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:27
Очевидцы засняли крупный ландшафтный пожар у заправки «Газпром» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:27
Аварийный манёвр: власти Волжского по суду отселяют 85-летнюю пенсионерку в разрухуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:48
Волгоградцы засняли стену дыма у Калача-на-ДонуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
«Черти, вы что творите»? В Волгограде подрядчик мэрии вывалил КАМАЗ мусора у КПП воинской частиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:34
Не состоялся почти каждый второй рейс: в Волгограде перевозчика оштрафуют за срыв графика автобуса №21Смотреть фотографии
14:39
«Прошлое не застыло в черно-белых тонах»: сотрудник музея из Волжского вдохнул жизнь в редкие ретрофотографииСмотреть фотографии
14:09
В Волжском полторы недели разыскивают 41-летнего мужчинуСмотреть фотографии
 