Происшествия

В Волгограде на Дар-Горе произошла массовая авария с четырьмя автомобилями

Происшествия 23.03.2025 20:22
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23.03.2025 20:22


23 марта в Ворошиловском районе Волгограда произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, вечером сразу четыре легковых автомобиля столкнулись на перекрёстке ул. Череповецкой и ул. Ардатовская.

- Легковушки стояли в крайнем ряду на светофоре, ожидая зелёного света на поворот к рынку. Судя по всему, аварию мог спровоцировать Hyundai. По крайней мере, он стоит крайним в цепочке пострадавших, и у него сильнее всего повреждения. Возможно, не рассчитал и «подтолкнул» своих визави, - рассказал журналистам один из проезжавших мимо автолюбителей.

Отметим, все обстоятельства аварии теперь предстоит установить правоохранителям, а волгоградские автомастерские, похоже, ожидает крупная партия очередных клиентов. По предварительной информации, в ДТП обошлось без жертв.

Фото: Волгоград / t.me

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