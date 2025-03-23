



23 марта в Ворошиловском районе Волгограда произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, вечером сразу четыре легковых автомобиля столкнулись на перекрёстке ул. Череповецкой и ул. Ардатовская.

- Легковушки стояли в крайнем ряду на светофоре, ожидая зелёного света на поворот к рынку. Судя по всему, аварию мог спровоцировать Hyundai. По крайней мере, он стоит крайним в цепочке пострадавших, и у него сильнее всего повреждения. Возможно, не рассчитал и «подтолкнул» своих визави, - рассказал журналистам один из проезжавших мимо автолюбителей.

Отметим, все обстоятельства аварии теперь предстоит установить правоохранителям, а волгоградские автомастерские, похоже, ожидает крупная партия очередных клиентов. По предварительной информации, в ДТП обошлось без жертв.

Фото: Волгоград / t.me