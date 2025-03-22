Отлетевшее от грузовика колесо пробило иномарку с людьми

В Волгоградской области колесо от грузового автомобиля отлетело на иномарку, в которой находились три человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России, инцидент произошел в Новоаннинском районе вечером 21 марта.

– По предварительной информации, в 22.20 на 714-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в ходе движения у автомобиля Scania оторвалось заднее левое колесо, которое налетело на автомобиль Citroen C4, – прокомментировали в ГУ МВД.

Водитель Citroen и два его пассажира, среди которых 9-летний мальчик, осмотрены медиками на месте, от госпитализации они отказались.





Иномарка, судя по опубликованным полицейскими фото, получила сильные повреждения передней части. И, вполне вероятно, восстановлению не подлежит.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области