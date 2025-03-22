Происшествия

Отлетевшее от грузовика колесо пробило иномарку с людьми

Происшествия 22.03.2025 11:09
0
22.03.2025 11:09


В Волгоградской области колесо от грузового автомобиля отлетело на иномарку, в которой находились три человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России, инцидент произошел в Новоаннинском районе вечером 21 марта.

– По предварительной информации, в 22.20 на 714-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в ходе движения у автомобиля Scania оторвалось заднее левое колесо, которое налетело на автомобиль Citroen C4, – прокомментировали в ГУ МВД. 

Водитель Citroen и два его пассажира, среди которых 9-летний мальчик, осмотрены медиками на месте, от госпитализации они отказались.


Иномарка, судя по опубликованным полицейскими фото, получила сильные повреждения передней части. И, вполне вероятно, восстановлению не подлежит. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
22.03.2025 10:55
Происшествия 22.03.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2025 09:44
Происшествия 22.03.2025 09:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2025 08:59
Происшествия 22.03.2025 08:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2025 07:19
Происшествия 22.03.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2025 17:39
Происшествия 21.03.2025 17:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2025 14:29
Происшествия 21.03.2025 14:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2025 12:52
Происшествия 21.03.2025 12:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2025 11:21
Происшествия 21.03.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2025 11:13
Происшествия 21.03.2025 11:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2025 10:50
Происшествия 21.03.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2025 07:55
Происшествия 21.03.2025 07:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2025 07:03
Происшествия 21.03.2025 07:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2025 18:05
Происшествия 20.03.2025 18:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2025 17:26
Происшествия 20.03.2025 17:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2025 17:17
Происшествия 20.03.2025 17:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:45
«Оборвана связь сердец»: ученики школы №123 записали обращение к чиновникам ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:05
«Нас тут человек 50»: комик из Волгограда поговорил с аферистами после развода на 5 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Волгоградский «Ротор» 23 марта в гостях сыграет с «СКА-Хабаровск»Смотреть фотографии
15:04
«Объем желудка в момент не сократишь»: врач предупредила о наборе веса во время Великого ПостаСмотреть фотографии
14:47
В новую котельную на ул. Глазкова в Волгограде начали подавать ресурсСмотреть фотографии
14:00
Юные волгоградские гандболистки взяли бронзу на первенстве России в Астрахани Смотреть фотографии
13:35
Волгоградец поскользнулся и разбил голову в ТЦ «Европа Сити Молл»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Частные дома в Волгоградской области с начала года подорожали на 3,6%Смотреть фотографии
12:55
На юге Волгоградской области 22 марта открылся сезон охоты на птицСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде возбудили дело на чиновников из-за бед жильцов аварийного домаСмотреть фотографии
12:10
Обладмин: бездомные собаки стали вдвое чаще кусать волгоградцев на улицахСмотреть фотографии
11:51
В Волгоградской области похоронят участника СВО с позывным «Монах»Смотреть фотографии
11:32
Нелегалов и уголовников искали силовики в ночном ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:09
Отлетевшее от грузовика колесо пробило иномарку с людьмиСмотреть фотографии
10:55
Волонтеры сообщили о гибели пропавшего 2 года назад волгоградского боксераСмотреть фотографии
10:06
«Уборки – ноль! Задыхаемся»: волгоградцы жалуются на удушающую пыль с городских дорогСмотреть фотографии
09:44
Под Волгоградом Volkswagen «распороло» в ДТП с многотонным грузовикомСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом ищут пропавшего в феврале рыбакаСмотреть фотографии
09:09
В 16 городах Волгоградской области семейную ипотеку распространят на вторичкуСмотреть фотографии
08:59
В Волжском машина разлетелась на запчасти после ДТПСмотреть фотографии
08:25
Первую уникальную операцию по удалению тромба провели в ЗаволжьеСмотреть фотографии
07:19
Над Волгоградской областью уничтожено четыре вражеских БПЛАСмотреть фотографии
06:46
Заморозки до -5 придут в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:45
Чуток не хватило: в Волгограде аврально доблагоустроят набережную им. 62-й АрмииСмотреть фотографии
20:47
В Волгограде подрядчика мэрии заподозрили в вывозе строительного мусора на пустырьСмотреть фотографии
20:38
Стартовала продажа билетов на международный гандбольный турнир в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:59
«Есть риск выловить всё, что осталось»: биолог Николай Онистратенко – в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
19:10
Прокуратура проверит многочасовую задержку поезда «Киров – Кисловодск»Смотреть фотографии
18:32
Ненастоящую утечку хлора устранили в Волгограде после условной атаки БПЛАСмотреть фотографии
18:11
Теперь рутина: федеральный оперштаб прекратил публиковать сводки по COVID-19Смотреть фотографии
 