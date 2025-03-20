Есть больше не стали: траты волгоградцев в магазинах выросли на 4%





Жители Волгоградской области в январе 2025 года потратили в розничных магазинах 55,6 млрд рублей. По данным Волгоградстата, передает V102.RU, это на 4% больше, чем в том же месяце, но годом ранее.

Из-за роста цен волгоградцы стали тратить больше на 2% на продукты питания и табак – за январь текущего года в регионе реализовано продукции на 24,8 млрд рублей.

В то же время расходы жителей региона на непродовольственные товары сократились. В январе куплено товаров на 30,9 млрд рублей, что на 0,8% меньше, чем годом ранее.

Чаще всего в Волгоградской области жители осуществляют покупки в крупных магазинах – 62,6%. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в товарообороте составила 32,9%, розничные рынки и ярмарки занимают лишь 4,5%.