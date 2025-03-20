В ДТП на ул. Рабоче-Крестьянской пострадала женщина

В ГУ МВД России по Волгоградской области прокомментировали ДТП на ул. Рабоче-Крестьянской вечером 20 марта. По информации полицейских, в результате столкновения автомобилей «Газель NEXT» и Volkswagen пострадала пассажир легковой машины.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

– По предварительной информации, в 16.10 напротив дома №61 по ул. Рабоче-Крестьянская произошло столкновение автомашин. В результате ДТП пассажир автомашины Volkswagen доставлена в медучреждение. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, – прокомментировали в пресс-службе главка полиции.

Отметим, что в настоящее время протяженность пробки на ул. Рабоче-Крестьянской составляет более трех километров. Последствия аварии на видео сняли читатели ИА «Высота 102».

Фото: ИА «Высота 102»