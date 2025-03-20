ДТП с «Газелью» собрало пробку около пивзавода в Волгограде

В Ворошиловском районе Волгограда вечером 20 марта на ул. Рабоче-Крестьянской образовалась пробка в результате столкновения «Газели» и легковушки. Как сообщает ИА «Высота 102», на месте происшествия в настоящее время работают сотрудники полиции, однако протяженность транспортного затора уже составляет около двух километров.





– Столкновение транспортных средств произошло в районе пивзавода. На месте находятся полицейские и реанимационная бригада, – сообщили читатели ИА «Высота 102».

Информацию об обстоятельствах происшествия информагентство запросило в ГУ МВД России по Волгоградской области. На данный момент понять, как произошло столкновение, невозможно – фургон оказался в результате ДТП поперек крайней левой полосы. Volkswagen врезался в левый бок «Газели».





Фото, видео: ИА «Высота 102»

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