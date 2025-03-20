Происшествия

15-летний подросток в Ленинске снял последние минуты жизни на видео

Происшествия 20.03.2025 10:12
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20.03.2025 10:12


Жуткая трагедия разыгралась в ночь с 16 на 17 марта в Ленинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, утром в понедельник в районном центре был найден мертвым 15-летний мальчик. При этом последние минуты жизни подросток снял на видео и отправил своему другу. 

Случившееся стало настоящим потрясением для нашего сравнительно небольшого города, – рассказал собеседник «Высоты 102» в телефонном разговоре. – Парень этот был со всех сторон положительным. Жил с бабушкой и крепко увлекался музыкой. В школе характеризовался только с лучших сторон, не отставал в учебе, ладил с ребятами. А психологические тесты, которые сейчас проходят все дети в школах, показывали, что он здоров не только физически. 

Источники информагентства категорически отрицают тот факт, что причиной гибели подростка могла стать травля со стороны других ребят. 

Да вы что? Он со всеми хорошо общался. Да и, несмотря на то, что жил без родителей, был абсолютно счастливым мальчиком. Днем перед своей смертью возился с бабушкой в огороде, и у пожилой женщины не возникло и тени предчувствия неладного, – делится подробностями собеседник «Высоты 102».  

Известно, что перед смертью подросток оставил сообщение другу, а также послание учителю музыки, у которого просил прощения за то, что не суждено стать известным музыкантом. По предварительным данным, ребенок умер от асфиксии. 

В СУ СК России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, что по факту гибели ребенка организована проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии. 

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