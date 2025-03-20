15-летний подросток в Ленинске снял последние минуты жизни на видео





Жуткая трагедия разыгралась в ночь с 16 на 17 марта в Ленинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, утром в понедельник в районном центре был найден мертвым 15-летний мальчик. При этом последние минуты жизни подросток снял на видео и отправил своему другу.

– Случившееся стало настоящим потрясением для нашего сравнительно небольшого города, – рассказал собеседник «Высоты 102» в телефонном разговоре. – Парень этот был со всех сторон положительным. Жил с бабушкой и крепко увлекался музыкой. В школе характеризовался только с лучших сторон, не отставал в учебе, ладил с ребятами. А психологические тесты, которые сейчас проходят все дети в школах, показывали, что он здоров не только физически.

Источники информагентства категорически отрицают тот факт, что причиной гибели подростка могла стать травля со стороны других ребят.

– Да вы что? Он со всеми хорошо общался. Да и, несмотря на то, что жил без родителей, был абсолютно счастливым мальчиком. Днем перед своей смертью возился с бабушкой в огороде, и у пожилой женщины не возникло и тени предчувствия неладного, – делится подробностями собеседник «Высоты 102».

Известно, что перед смертью подросток оставил сообщение другу, а также послание учителю музыки, у которого просил прощения за то, что не суждено стать известным музыкантом. По предварительным данным, ребенок умер от асфиксии.

В СУ СК России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, что по факту гибели ребенка организована проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.