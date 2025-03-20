Экономика

АИ-92 и АИ-95 подорожали в Волгоградской области на 1 копейку

Экономика 20.03.2025 06:32
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20.03.2025 06:32


Росстат зафиксировал новые изменения в сегменте цен на автомобильное топливо. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное статистическое учреждение, средняя стоимость бензина в Волгоградской области за прошлую неделю выросла на 2 копейки – до 60,04 рубля за литр.
Так, АИ-92 подорожал на 1 копейку – до 56,72 рубля, АИ-95 тоже стал дороже на 1 копейку (63,03).
Заметнее всего цены повысились на АИ-98 – на 13 копеек. Теперь средняя стоимость бензина этой марки составила 83,85 рубля.
Цена на солярку увеличилась до 68,28 рублей за литр – рост составил все ту же копейку.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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