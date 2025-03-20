АИ-92 и АИ-95 подорожали в Волгоградской области на 1 копейку

Заметнее всего цены повысились на АИ-98 – на 13 копеек. Теперь средняя стоимость бензина этой марки составила 83,85 рубля.
Цена на солярку увеличилась до 68,28 рублей за литр – рост составил все ту же копейку.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
В Волгоградскую областную думу губернатором Андреем Бочаровым внесены законопроекты, предусматривающие обнуление налоговой ставки для некоторых представителей бизнеса. Как сообщает ИА «Высота 102», послабления затронут впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную...