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Укрепление рубля привело к росту спроса на заграничные поездки из Волгограда

Телеком 18.03.2025 13:57 Реклама
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18.03.2025 13:57 Реклама

Существенное укрепление рубля (почти 15% с начала года*) привело к резкому росту спроса на отдых за границей. Во второй половине февраля вырос не только трафик на сайты туристических операторов и агрегаторов, но и количество бронирований туров — на 26% в сравнении с показателями за 1-12 февраля. Увеличилась и глубина продаж — сейчас россияне бронируют отдых как на предстоящий летний сезон, так и на осенние и зимние месяцы. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и экспертов сервиса «Слетать.ру» после изучения обезличенных данных абонентов. 
Традиционно с января по апрель пользователи потребляют равное количество трафика в каждый из месяцев, когда просматривают сайты туроператоров и агрегаторов путешествий. Однако, во второй половине февраля это значение увеличилось на 35%. Выросло и количество бронирований туров — больше, чем на четверть относительно начала месяца и почти на 50%, относительно аналогичного периода 2024 года. Интерес пользователей сохранился и в начале весны: количество бронирований за первые 10 дней марта выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что первый пик продаж в феврале пришелся на 14 число, что можно объяснить не только Днем всех влюбленных, но и дневным снижением курса доллара почти на 5%.
— Укрепление рубля напрямую влияет на стоимость туров и покупательский интерес к отдыху за рубежом. В текущей ситуации туристы могут сэкономить от 10 до 30% в зависимости от стоимости путешествия. Мы фиксируем и увеличение глубины продаж, клиенты все чаще приобретают туры с вылетом осенью или зимой, — рассказала Любовь Воронина, руководитель международных проектов «Слетать.ру».
Больше всего во второй половине февраля, относительно аналогичного периода 2024 года, вырос спрос на отдых в Китае (в 4,7 раза) и Вьетнаме (в 7 раз). Однако доля этих стран в общем объеме продаж все еще незначительна — по 2%. Также россияне стали чаще бронировать туры в Египет — на 68%, Турцию — на 54%, Мальдивы — на 49%, относительно показателей февраля 2024 года. При этом доля стран от общего числа бронирований составила 22% для Египта, 21% для Турции, 13% для Таиланда, 10% для ОАЭ. Годом ранее Турция возглавляла этот рейтинг, опережая Египет всего на 0,5%. 
Чаще всего выбором страны для поездки озадачены женщины, они составили 55% аудитории. Примечательно и то, что в среднем они расходуют в 1,5 раза больше трафика, чем мужчины. Наиболее активно планируют отдых люди в возрасте 35 – 44 года, на их долю пришлось порядка 40% трафика.
По данным «Слетать.ру», уровень спроса на путешествия с вылетами из Волгограда и бронированиями с 13 по 25 февраля 2025 года увеличился по сравнению с диапазоном дат в первой половине февраля. Лидеры по уровню интереса сервиса – Египет (54,5% – доля от общего количества заявок), ОАЭ (27,3%), Турция (18,2%).
— Экспертиза МегаФона в BigData позволяет нашим корпоративным клиентам выявлять новые тренды и вносить коррективы в свои бизнес-процессы. При этом анализ изменения трафика посещаемости интернет-ресурсов, профиля аудитории сайтов и структура интересов потребителя помогает бизнесу быстрее реагировать на изменения и принимать решения опираясь на аналитические данные, — говорит директор департамента по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Екатерина Гаммель.
Для того, чтобы по прилете на отдых сообщить близким о прибытии, вызвать такси до отеля или воспользоваться услугами банка, необходим мобильный интернет. В самых популярных у туристов странах МегаФон в тестовом режиме дает своим абонентам бесплатно 1 Гбайт интернета на срок до 12 часов. Это позволит решить важные вопросы и настроить необходимый пакет роуминга.
* По данным cbr.ru
Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона
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