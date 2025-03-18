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Поющие цветы: сериал о возрождении легендарного «ВИА "Васильки"» уже скоро на Wink.ru

Телеком 18.03.2025 12:28 Реклама
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18.03.2025 12:28 Реклама


История воссоединения пропавшего 45 лет назад вокально-инструментального ансамбля «Васильки», а также разных поколений героев разворачивается на фоне мелодий семидесятых, в духе коллективов «Поющие гитары» и «Цветы», которые написал вдохновитель, продюсер и композитор сериала Сергей Жуков. 
Восьмисерийный музыкальный проект «ВИА “Васильки”» (16+) уже весной выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), а телепремьера состоится на канале СТС. Главные роли в сериале исполнили Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин и Анна Котова. В сериале также появятся Игорь и Григорий Верники в роли одного персонажа в разные периоды его жизни.
«ВИА “Васильки”» пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация»‎, «Фишер», «Балет», «Плакса», «Чистые», «Челюскин. Первые» и другие). За производство отвечает «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии».
В конце 1970-х популярность вокально-инструментального ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно «Васильки» (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя 45 лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) вынуждены отправиться на поиски пропавших музыкантов. Наследникам обязательно нужно снова объединить повзрослевших участников ВИА «Васильки» (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин) на телеконцерте 31 декабря — таково условие завещания Лены (Ирина Розанова).
Юрий Шаров, режиссер сериала:
— Во время просмотра нашего сериала зрители смогут окунуться в атмосферу удивительного времени. Конечно, оно немного приукрашенное и фантазийное. Молодой аудитории будет интересно наблюдать, что испытывали люди, жившие в другой эпохе. Старшее поколение получит возможность предаться светлой ностальгии. Ну и наконец-то у нас Дмитрий Харатьян снова запоет. Мне кажется, этого долго ждали. Главная сложность подготовки заключалась в том, что нам нужно было подобрать молодых актеров на роли персонажей из ВИА “Васильки” и их “взрослые” версии. Естественно, нужна была какая-то внешняя связь между этими людьми, общие харизма и повадки. При этом нужно было найти хороших актеров, которые умеют петь. Мне кажется, у нас всё получилось справиться с этой задачей.

Григорий Верник, актер:
— Это мое первое участие в музыкальном проекте и это определенная ответственность, так как важную роль в такой работе играет не только драматическая составляющая, но и музыкальная. В прошлом артисты иначе исполняли свои композиции, стиль тех лет очень отличается от современного. Мне важно было передать эту разницу, в каком-то смысле "присвоить" себе песни моего персонажа. Ну и, естественно, у нас с другими актерами появилось много своих «переделок» песен, прозвучавших в сериале.
Фото: «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneRHUX6rDJq
16+

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