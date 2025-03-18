Телеком 18.03.2025 12:28 Реклама
0
18.03.2025 12:28 Реклама
История воссоединения пропавшего 45 лет назад вокально-инструментального ансамбля «Васильки», а также разных поколений героев разворачивается на фоне мелодий семидесятых, в духе коллективов «Поющие гитары» и «Цветы», которые написал вдохновитель, продюсер и композитор сериала Сергей Жуков.
Восьмисерийный музыкальный проект «ВИА “Васильки”» (16+) уже весной выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), а телепремьера состоится на канале СТС. Главные роли в сериале исполнили Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин и Анна Котова. В сериале также появятся Игорь и Григорий Верники в роли одного персонажа в разные периоды его жизни.
«ВИА “Васильки”» пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Фишер», «Балет», «Плакса», «Чистые», «Челюскин. Первые» и другие). За производство отвечает «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии».
В конце 1970-х популярность вокально-инструментального ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в ее лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно «Васильки» (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя 45 лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) вынуждены отправиться на поиски пропавших музыкантов. Наследникам обязательно нужно снова объединить повзрослевших участников ВИА «Васильки» (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин) на телеконцерте 31 декабря — таково условие завещания Лены (Ирина Розанова).
Юрий Шаров, режиссер сериала:
— Во время просмотра нашего сериала зрители смогут окунуться в атмосферу удивительного времени. Конечно, оно немного приукрашенное и фантазийное. Молодой аудитории будет интересно наблюдать, что испытывали люди, жившие в другой эпохе. Старшее поколение получит возможность предаться светлой ностальгии. Ну и наконец-то у нас Дмитрий Харатьян снова запоет. Мне кажется, этого долго ждали. Главная сложность подготовки заключалась в том, что нам нужно было подобрать молодых актеров на роли персонажей из ВИА “Васильки” и их “взрослые” версии. Естественно, нужна была какая-то внешняя связь между этими людьми, общие харизма и повадки. При этом нужно было найти хороших актеров, которые умеют петь. Мне кажется, у нас всё получилось справиться с этой задачей.
Григорий Верник, актер:
— Это мое первое участие в музыкальном проекте и это определенная ответственность, так как важную роль в такой работе играет не только драматическая составляющая, но и музыкальная. В прошлом артисты иначе исполняли свои композиции, стиль тех лет очень отличается от современного. Мне важно было передать эту разницу, в каком-то смысле "присвоить" себе песни моего персонажа. Ну и, естественно, у нас с другими актерами появилось много своих «переделок» песен, прозвучавших в сериале.
Фото: «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneRHUX6rDJq
16+
«Ростелеком» переходит на no-code платформу «Акола» для создания внутрикорпоративных сервисов17.03.2025 12:45 Реклама
Телеком 17.03.2025 12:45 Реклама
Билайн 2 миллиона раз защитил от мошенников пожилых жителей Волгоградской области13.03.2025 15:05 Реклама
Телеком 13.03.2025 15:05 Реклама
Ангарский экопарк и микрорайон Ангарский подготовили к сезону весенних прогулок12.03.2025 17:54
Телеком 12.03.2025 17:54
В Волгограде провели масштабную модернизацию мобильной сети12.03.2025 12:24 Реклама
Телеком 12.03.2025 12:24 Реклама
MiXX от Т2 стала лидером по количеству контента на рынке подписок – исследование Telecom Daily12.03.2025 10:09 Реклама
Телеком 12.03.2025 10:09 Реклама
«Диктант Победы»: проверьте знания о Великой Отечественной войне на платформе «Ростелеком. Лицей»11.03.2025 12:13 Реклама
Телеком 11.03.2025 12:13 Реклама
Волгоградская область и «Ростелеком» определили направления дальнейшей цифровизации региона06.03.2025 15:17 Реклама
Телеком 06.03.2025 15:17 Реклама
«Почитай мне»: к 8 марта от сервиса книги билайн новая акция, сближающая людей06.03.2025 12:06 Реклама
Телеком 06.03.2025 12:06 Реклама
Снова о самом важном: новый сезон кинооткровений от «Ростелекома» уже на Wink04.03.2025 17:44 Реклама
Телеком 04.03.2025 17:44 Реклама
T2 скоро выходит в Ставропольский край03.03.2025 15:15 Реклама
Телеком 03.03.2025 15:15 Реклама
Подростки и студенты теперь в фокусе социальной инженерии – big data T228.02.2025 13:21 Реклама
Телеком 28.02.2025 13:21 Реклама
T2 установила свыше 36 тысяч базовых станций – итоги технического развития за 2024 год26.02.2025 16:11 Реклама
Телеком 26.02.2025 16:11 Реклама
Договор на услуги связи теперь можно заключить вдвое быстрее26.02.2025 11:28 Реклама
Телеком 26.02.2025 11:28 Реклама
Билайн защищает всех клиентов от спама и мошеннических звонков бесплатно и по умолчанию25.02.2025 16:13 Реклама
Телеком 25.02.2025 16:13 Реклама
Перед праздниками на маркетплейсах выросли продажи мужской одежды и ювелирных украшений21.02.2025 11:16
Телеком 21.02.2025 11:16