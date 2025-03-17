Происшествия

Котово снова осталось без воды из-за аварии

Происшествия 17.03.2025 10:37
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17.03.2025 10:37


Город коммунальных катастроф вновь остался без воды. Неприятную новость сообщили жителям Котово Волгоградской области власти городского поселения сегодня, 17 марта, передает V102.RU. 
- В связи с неисправностью электрооборудования на водозаборе Филино, возможно временное снижение давления водоснабжения. Аварийная бригада уже приступила к устранению причин. Просим вас запасти воду и проявить понимание, - говорится в сообщении Единого портала ЖКХ администрации Котово и Котовского района.
Между тем,  котовчане жалуются, что вода уже пропала и люди не успели сделать запасы.
Фото V102.RU (архив)  

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