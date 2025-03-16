Расследования

Волгоградца осудили за криминальные похождения с порохом в кармане

Расследования 16.03.2025 07:34
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16.03.2025 07:34


Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области приговорил к 4 годам колонии общего режима пастуха, который совершил ряд преступлений. Как сообщили V102.RU в райсуде, мужчину признали виновным в незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, а также в краже.

Следствием и судом установлено, что местный житель, который занимался выпасом скота, нашел сумку с 67 патронами и банкой охотничьего пороха. Содержимое сумки он положил в карман, а вечером вернулся в поселок. Прогуливаясь по населенному пункту в состоянии алкогольного опьянения, он увидел незапертый автомобиль. Мужчина решил в нем переночевать. В салоне машины он нашел портмоне с деньгами и положил в свой карман. Проспавшись, он пошел на базар, где на чужие деньги снова напился. Здесь его задержали сотрудники полиции и доставили в отдел, где в присутствии понятых обнаружили порох, патроны и портмоне с оставшимися деньгами.

На суде фигурант уголовного дела вину полностью признал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото из архива V102.RU

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