Происшествия

В Волжском пенсионерка выпала со второго этажа

Происшествия 15.03.2025 21:10
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15.03.2025 21:10


Пожилая волжанка получила тяжелые травмы после падения со второго этажа. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие случилось накануне, 14 марта, в одном из домов на улице 87-ой Гвардейской дивизии.
73-летняя женщина, почувствовав себя плохо, открыла окно, чтобы подышать воздухом. Однако ей стало хуже и она, не удержавшись, опрокинулась черед подоконник.
Волжанку госпитализировали в больницу имени Фишера с переломами.


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