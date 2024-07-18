В Тракторозаводском районе Волгограда ликвидирован крупный пожар на крыше четырехэтажного жилого дома по улице Борьбы, 9. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, общая площадь возгорания составила 765 квадратных метров - в три раза больше с момента первого сообщения о пожаре, когда огнем было охвачено 250 квадратных метров.

В ГУ МЧС России сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 8:37 на пульт оперативного дежурного. Прибывшие на место пожарные расчеты установили, что кровля горит уже по всей площади. Пожару был присвоен повышенный номер 2. Локализация возгорания объявлена в 11:45. Ликвидация открытого горения в 12:26.









Корреспонденту информагентства удалось пообщаться с жительницей дома, которая первой заметила возгорание и вызвала пожарных. По словам волгоградки, возгорание на чердаке дома произошло утром, 18 июля. ЧП застало врасплох жильцов многоквартирного дома. Многие выбежали в тапочках и халатах, взяв подмышку своих питомцев.









- Утром я вышла гулять с собаками и заметила задымление на крыше. Когда приехали сотрудники МЧС, нам сообщили, что необходимо покинуть дом. Пожарные помогли мне вытащить из дома двух моих собак и четырех кошек. К сожалению, попугая я не успела вытащить, - рассказала журналисту жительница, проживающая на первом этаже дома.









В региональном главке МЧС уточнили, что всего было эвакуировано 35 жильцов, из них 10 детей. Спасатели также вынесли 3 собак и 6 котов.





По сообщению местных жителей, после тушения разрешили зайти в свои квартиры лишь жильцам первых этажей – из-за последствий тушения квартиры на других этажах были полностью затоплены.









Напомним, на месте работали порядка 70 специалистов и 27 единиц техники. На время тушения территория дома была огорожена сигнальной лентой, поскольку периодически падали сгоревшие фрагменты кровли.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU