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Еще поработают? Волгоградский РПН требует наказать «Светофор»

Общество 08.02.2025 12:54
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08.02.2025 12:54


В Арбитражном суде Волгоградской области рассматривается административный иск территориального управления Роспотребнадзора к юридическому лицу, владеющей в регионе сетью магазинов «Светофор».

Как сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку арбитража, ведомство требует привлечь ООО «Торгсервис 34» к административной ответственности по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, что создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений). Какое конкретно нарушение выявлено в торговой сети, в документах не уточняется.

Иск подан территориальным отделом Роспотребнадзора в Котельниковском, Октябрьском районах. В качестве заинтересованного лица просят привлечь управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Заседание назначено на конец февраля текущего года.   

Юридическому лицу грозит штраф в размере от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой. А уже повторное нарушение может обернуться приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Однако пока волгоградской сети магазинов, судя по всему, это не угрожает.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов закрываются магазины «Светофор» на фоне тотальных проверок торговых точек этой дискаунт-сети. Иски подает Роспотребнадзор. Также претензии к сети есть у налоговой и Россельхознадзора. Так, Россельхознадзор накануне заявил, что в магазинах сети «Светофор» выявлены многочисленные грубые нарушения требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС. Основные нарушения касаются реализации молочной, мясной и рыбной продукции без товаросопроводительной документации, отсутствии маркировки, истекшим сроком годности и нарушения температурного режима хранения.

Справедливости ради отметим, что в данном случае сообщается о 60 торговых точках сети «Светофор» в Ростовской области, в 4 магазинах «Светофор» в Московской области, а также в двух торговых точках сети в Новгородской и Вологодской областях.

Волгоградской области в этом списке нет.

Согласно данным «СПАКР-Интерфакс», ООО «Торгсервис 34» было зарегистрировано в Волгоградской области 8 лет назад - в апреле 2014 года. Организация занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах. Эта деятельность в Волгоградской области осуществляется по 71 адресу. Среднесписочная численность персонала - 439 человек.  

Отмечается, что в январе 2025 года Роспотребнадзор проводит плановую проверку в торговых точках сети.  

По данным финотчетности, в 2023 году в Волгоградской области выручка компании составила порядка 6 миллиардов рублей. При этом чистая прибыль указана в размере 62 миллионов - меньше, чем годом ранее. Аналитики указывают, что рентабельность продаж сети ниже среднего уровня по региону на 78,89%. Однако в целом, с учетом еще и других факторов, финансовое состояние компании оценивается как нейтральное. 

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