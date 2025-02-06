Магазины «Светофор» в Волгограде могут закрыться из-за проверок сети

В Волгоградской области могут закрыться магазины «Светофор» на фоне тотальных проверок торговых точек этой дискаунт-сети, передает V102.RU.

Так, по данным Forbes, суды начали временно закрывать магазины «Светофор» в Московской области по искам Роспотребнадзора. Уже приостановлена работа нескольких магазинов на срок от 60 до 90 дней по итогам проверок, в результате которых выявлены нарушения в торговле и санитарных норм. Претензии к сети есть и у налоговиков.

Так, 3 февраля принято решение о начале ликвидации АО «Инвест стандарт» — холдинга, которому принадлежат магазины «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Причина — недостоверные сведения об адресе, которые компания указала при регистрации.

На сайте дискаунтера указано, что на 2025 год только в Волгограде работает 12 магазинов «Светофор». На данный момент данных об их закрытии не поступало.

Фото из архива V102.RU