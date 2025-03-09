В Волжском водитель иномарки снес 8-летнюю девочку на самокате: видео

В городе Волжском Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 8-летнего ребенка на самокате. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, инцидент произошел 8 марта напротив дома №42 по улице Александрова. Момент аварии засняла камера наружного видеонаблюдения.





По предварительной информации, девочка переходила проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте. Автомобиль на большой скорости снес ребенка. После удара она пролетела несколько метров и приземлилась на другой части дороги.

В результате несовершеннолетняя была госпитализирована.

Видео: Powernet / vk.com