



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и вице-президент «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов провели встречу, в рамках которой обсудили итоги реализованных проектов и наметили планы дальнейшей цифровой трансформации региона. В фокусе сотрудничества — решения в сфере безопасности и здравоохранения. Глава региона отметил, что «Ростелеком», как партнер в реализации национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», оказывает всестороннее содействие Волгоградской области в повышении уровня цифровизации.

Сергей Мордасов, вице-президент ПАО «Ростелеком» на юге:

— Наша стратегическая задача — не только внедрять современные решения, но и создавать устойчивую инфраструктуру, которая будет служить основой для инноваций и повышения качества жизни граждан. Мы осознаем, что цифровизация — это не только про технологии, но и про людей, их возможности и доступ к цифровым ресурсам. Взаимодействие с органами региональной властями является ключевым моментом для успешной реализации наших инициатив, и мы благодарны за всестороннюю поддержку и сотрудничество. С каждым реализованным проектом мы делаем шаг к цифровому будущему, где технологии обеспечивают устойчивое развитие региона и его жителей.

В ходе встречи Сергей Мордасов подробно рассказал о реализации проекта «Цифровой регион». Продолжится работа по развитию системы интеллектуального видеонаблюдения для повышения общественной безопасности, фото- и видеофиксации нарушений ПДД, системы экстренного вызова «112» для связи с экстренными оперативными службами. Участники встречи подробно остановились на темпах цифровизации Волгоградской области. За последние три года в развитие телеком-инфраструктуры региона «Ростелеком» инвестировал около 2,3 млрд рублей. Оптикой охвачены более 510 тыс. домохозяйств области, высокоскоростным интернетом обеспечен 951 социально значимый объект. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи увеличилась на 1,4 тыс. км и составляет почти 20 тыс. км. На втором этапе программы «Устранения цифрового неравенства» ( УЦН 2.0 ) «Ростелеком» установил 92 базовые станции.

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:

—Информационные технологии и цифровые компетенции сегодня — важнейшие условия развития и человека, и целой агломерации. Километр за километром оптика добирается до самых отдаленных уголков нашего региона. За последние пять лет мы увеличили пропускную способность наших сетей на 30%, обеспечив абонентам максимальную скорость соединения до 1 Гбит/с. Не забываем и о существующей инфраструктуре. За счет собственных инвестпрограмм проводим модернизацию устаревшего коммутационного оборудования в многоквартирных домах и меняем медные линии связи на оптические.

В соответствии с федеральном проектом «Информационная инфраструктура» к единой сети передачи данных (ЕСПД) национальный провайдер подключил более 900 школ и колледжей. Геоинформационная система (ГИС), внедренная «Ростелекомом», объединила в общее информационное пространство все образовательные организации, где обучаются более 200 тыс. человек. Компания продолжает реализацию проекта «Чистое небо»: технические специалисты провайдера перенесли в кабельную канализацию более 100 км воздушных линий связи в пяти городах области.

В рамках встречи стороны обозначили направления сотрудничества на текущий год. «Ростелеком» планирует продолжить устранение цифрового неравенства и установить по федеральной программе современные базовые станции 4G/LTE еще в 21 отдаленном населенном пункте. «Ростелеком» также присоединится к проектам по строительству в Волгограде ИТ-центра Всероссийского инновационного центра «Сколково» и единого центра управления в сфере ЖКХ. Специалисты провайдера предоставят оптический интернет и помогут внедрить в работу центров современные телеком-сервисы на основе искусственного интеллекта.

Получить информацию о проектах, реализуемых «Ростелекомом» в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.

Фото: «Ростелеком».

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