В России участникам СВО помогут с трудоустройством





Правительство России направило президенту Владимиру Путину доклад об организации профориентации ветеранов СВО. Об этом сообщили в кабмине, передает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

– Доклад «Об обеспечении разработки плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации» представлен президенту Российской Федерации, – говорится в заявлении правительства.

Ранее Владимир Путин заострял внимание на проблеме с адаптацией бывших военнослужащих, получивших инвалидность, и поручил правительству РФ разработать план по повышению уровня занятости для участников СВО.