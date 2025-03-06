На домашнего тирана завели дело в Волгоградской области

Расследования 06.03.2025 09:12
0
06.03.2025 09:12
37-летний житель Ольховского района стал фигурантом уголовного дела, возбужденного за не исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина в состоянии алкогольного опьянения периодически скандалил в семье и на глазах детей бил свою жену.
Он поднимал руку и на своего 12-летнего сына, который заступался за маму.
По уголовной статье домашнему тирану грозят исправительные работы или срок до 3 лет.
Дело о жестоком обращении с животным завели после смерти подстреленной в Волжском собаки05.03.2025 19:36
Расследования 05.03.2025 19:36
Подрядчика благоустройства парка в Котово отправили на 3 года в колонию05.03.2025 17:06
Расследования 05.03.2025 17:06
Инвалида детства освободили из кредитного рабства после публикации ИА «Высота 102»05.03.2025 15:53
Расследования 05.03.2025 15:53
Под Волгоградом осудят мужчину за предназначенную полицейскому взятку05.03.2025 15:18
Расследования 05.03.2025 15:18
В Волгограде осудят мать, недоглядевшую за 4-летним сыном04.03.2025 17:16
Расследования 04.03.2025 17:16
В Волгограде за «эксперименты» осудят жителя Казани04.03.2025 16:10
Расследования 04.03.2025 16:10
Приговор по делу о незаконной регистрации 3,8 тыс. мигрантов вынесли в Волгограде04.03.2025 15:43
Расследования 04.03.2025 15:43
В Волгограде лишили прав водителя, сбежавшего после наезда на женщину с ребенком04.03.2025 14:43
Расследования 04.03.2025 14:43
Под Волгоградом в «Светофоре» на голову покупательницы свалился ящик с бытовой химией04.03.2025 12:26
Расследования 04.03.2025 12:26
«Все так внезапно, страшно»: водитель пояснил причины побега после наезда на ребенка в Волгограде04.03.2025 10:55
Расследования 04.03.2025 10:55
Сотрудницу УК в Волжском обвиняют в отравлении угарным газом 5 человек04.03.2025 09:35
Расследования 04.03.2025 09:35
В Волжском осудили рецидивистов, вымогавших средства у братьев-предпринимателей03.03.2025 12:15
Расследования 03.03.2025 12:15
«Водитель был пьян»: стали известны подробности гибели пешехода под Волгоградом02.03.2025 21:27
Расследования 02.03.2025 21:27
«Боюсь, что все вернется»: волгоградку избавили от террора хитами SHAMAN02.03.2025 13:31
Расследования 02.03.2025 13:31
Волгоградского генерала Ивана Попова уволили из ВС РФ01.03.2025 09:15
Расследования 01.03.2025 09:15