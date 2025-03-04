Происшествия

Пятерых пропавших волгоградцев ищут волонтеры и полиция

Происшествия 04.03.2025 14:25
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04.03.2025 14:25


В Волгоградской области продолжаются поиски пятерых человек, которые пропали без вести в феврале текущего года на территории региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт», всего за месяц к волонтерами обратились родственники 28 жителей региона за помощью в поисках близких.

В ходе поисковых мероприятий удалось найти живыми 15 человек. Погиб один человек. Две заявки не подтвердились. В пяти случаях пропавших жителей региона найти так и не удалось.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, - уточнили в отряде.

Заявки на поиск людей, предложения о помощи круглосуточно и  бесплатно принимаются операторами горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру: 8(800)700-54-52.

Фото из архива V102.RU

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