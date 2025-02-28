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Подростки и студенты теперь в фокусе социальной инженерии – big data T2

Телеком 28.02.2025 13:21 Реклама
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28.02.2025 13:21 Реклама


Оператор с помощью big data проанализировал подверженность детской и молодежной аудитории манипуляциям мошенников, использующих социальную инженерию. Исследование показало, что дети, подростки и студенты становятся одной из наиболее уязвимых групп среди клиентов, подвергающихся атакам злоумышленников. За последние полгода число потенциальных жертв в этой аудитории выросло в четыре раза. 
По данным T2, доля молодых людей младше 20 лет, столкнувшихся с мошенничеством, выросла в четыре раза – с 1% до 4%. Особенно примечательно, что доля студентов среди жертв мошенников на 23% выше, чем их доля среди всех абонентов Т2.
Компания развивает партнерства с финансовыми организациями с целью предупреждения и снижения рисков для абонентов с помощью работы с большими данными. В T2 не только выявляют и блокируют мошенническую активность, но и работают над определением вероятности того, что тот или иной абонент склонен быть обманутым. Среди находящихся в зоне особого риска 8,5% моложе 20 лет, а 5% –несовершеннолетние.
Анализ поведения злоумышленников показывает, что они все чаще выбирают подростков в качестве «точки входа» в домохозяйства. Ранее основным объектом внимания мошенников были пожилые люди, но сегодня этот тренд сместился в сторону более молодой аудитории. Высокая доверчивость и недостаток опыта работы с финансовыми инструментами делают детей и подростков легкой мишенью для социальной инженерии.
Т2 проанализировала интересы людей, которые чаще остальных клиентов сталкиваются с противоправными действиями мошенников. Атакуемые пользователи чаще всего связаны с финансами и инвестициями – этот показатель среди них на 31% выше, чем средний по всем абонентам. Интересующихся IT на 13% больше, чем по базе, спортом – на 11%, интернет-коммерцией – на 7%, путешествиями – на 7%, видеоиграми – на 6%, семьей и детьми – на 5%. Это косвенно указывает на то, что мошенников привлекает высокодоходная аудитория с интересами в разных сферах жизни.
T2 активно работает над созданием моделей поведения, которые помогают определять потенциально уязвимых клиентов и предотвращать мошеннические действия. Специалисты компании разрабатывают алгоритмы для выявления «дропперов» – лиц, которые участвуют в переводе украденных средств. Пилотные проекты уже запущены совместно с рядом банков. По предварительным данным, треть всех потенциальных дропперов – это молодые люди до 24 лет.
Кроме того, оператор работает с тем, чтобы предупреждать клиентов о вредоносной активности: маркирует вызовы с незнакомых номеров при обычных звонках и вызовах в мессенджерах, информирует в развлекательном формате клиентов о новых схемах мошенничества в ленте историй мобильного приложения T2. Также в январе T2 запустила линию поддержки для клиентов, которые столкнулись с мошенничеством. Клиенты оператора могут обратиться на горячую линию 611 и в чат поддержки в мобильном приложении. Там они получат консультацию, алгоритм дальнейших действий и помощь в стрессовой ситуации.
Фото:Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjdEj1U8

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