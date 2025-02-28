«Бинго» с тремя авто в Волжском попало на камеру

Происшествия 28.02.2025 09:01
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28.02.2025 09:01
В Волжском Волгоградской области камера видеодомофона сняла момент тарана автомобиля двух припаркованных машин. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось во дворе дома №90 по ул. 40 лет Победы около 16-00 ч. накануне, 27 февраля. Кадры запечатлели, как авто, на небольшой скорости проезжая по дворовой территории, задевает сначала одну машину, однако после этого не тормозит и толкает другую.
На сработавшую сигнализацию из подъезда выскочили люди. Пользователи соцсетей предположили, что водителю могло стать плохо или он не справился с управлением.
Видео Powernet
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