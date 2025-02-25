18-летнего жителя Волгограда признали виновным в краже игровых наушников из магазина DNS в Дзержинском районе. Как сообщили V102.RU в районном суде, мировой судья судебного участка № 137 Дзержинского судебного района назначил молодому человеку наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Судом установлено, что юноша, который уже имеет за плечами судимость, похитил наушники SteelSeries Arctis Nova PRO стоимостью 33 299 рублей. Вор вытащил гарнитуру из упаковки и спрятал под куртку.

В суде молодой человек полностью признал вину. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.