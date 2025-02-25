ФСБ уличила начальницу почтового отделения в присвоении 400 тыс. рублей





В Волгоградской области сотрудники регионального управления ФСБ России уличили в присвоении 400 тысяч рублей начальницу одного из отделений почтовой связи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ, в отношении 34-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РФ.

По версии следователей волгоградского управления ФСБ России, присвоением денежных средств с использованием своего служебного положения жительница региона занималась на протяжении четырех месяцев – с июня по сентябрь 2024 года.

– На регулярной основе начальник отделения осуществляла изъятие денежных средств из основной операционной кассы ОПС для их использования в личных целях. Всего за указанный период женщина присвоила порядка 400 000 рублей, – сообщили в пресс-службе УФСБ информагентству.

В настоящее время следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, продолжаются.