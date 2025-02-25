Суд в Волгограде обязал УК остановить ядовитые реки

В связи с этим в адрес УК было вынесено представление об устранении нарушений с требованием выполнить работы по ликвидации излива сточных вод во двор МКД. Однако УК требование не выполнила. Теперь она должна будет провести необходимые работы по решению суда.
Расследования 25.02.2025 06:48
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25.02.2025 06:48
В связи с этим в адрес УК было вынесено представление об устранении нарушений с требованием выполнить работы по ликвидации излива сточных вод во двор МКД. Однако УК требование не выполнила. Теперь она должна будет провести необходимые работы по решению суда.
Дзержинский районный суд Волгограда обязал управляющую компанию ликвидировать излив сточных вод на внутридомовую территорию дома №7 по ул. Ханпаши Нурадилова. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, с иском к ООО «УК Волгосити Хоум» обратилась Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура.
Выяснилось, что территория двора многоэтажки регулярно затапливалась стоками из канализационных колодцев. Дурно пахнущие реки стекали с асфальта на почву и попадали в систему ливневой канализации.При проведении химического анализа проб почвы во дворе МКД экспертами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области были зафиксированы превышения показателей загрязняющими веществами.
В связи с этим в адрес УК было вынесено представление об устранении нарушений с требованием выполнить работы по ликвидации излива сточных вод во двор МКД. Однако УК требование не выполнила. Теперь она должна будет провести необходимые работы по решению суда.
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