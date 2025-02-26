В Волгограде установят пятиметровый масленичный столб





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда стартовал монтаж масленичного столба. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, рабочие уже установили 5-метровый брус из сосны диаметром 23 сантиметра.

Масленичный столб расположится в центральной части парка около главной сцены. Для устойчивости конструкции основание было забетонировано. В ближайшее время на его верхушке также будет установлена фигура самовара и связка бубликов.

Покорить его сможет любой желающий от 14 лет 1 и 2 марта. Гостям предстоит взобраться на самую верхушку и сорвать бублик. За безопасностью участников будут следить профессиональные скалолазы.

В эти выходные, напомним, в ЦПКиО напекут и нажарят 10 тысяч блинов и полтонны шашлыка.

Фото: архив V102.RU