Суд арестовал волгоградца, справившего нужду на здание Дома Офицеров

Сегодня, 26 февраля, Центральный районный суд Волгограда принял решение об административном аресте мужчины, который справил нужду на здание Дома Офицеров Волгоградского гарнизона.

Как сообщили V102.RU в суде, гражданина по фамилии Козлов признали виновным по ч.1 ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство) и назначили трое суток административного ареста.





Ранее на это правонарушение обратил внимание блогер Алексей Ульянов, который написал о случившемся в своем Telegram-канале и в качестве доказательства прикрепил видеозапись содеянного. По словам блогера, произошло всё в День защитника Отечества – вечером 23 февраля. Справлявший нужду на здание Дома Офицеров мужчина в попал на камеры видеонаблюдения. В правонарушителе Ульянов опознал члена организации «Союз советских офицеров», лауреата Всероссийского конкурса «За веру! За Отечество! За любовь!» гражданина Козлова.

Примечательно, что правонарушитель с такой же фамилией ровно 2 года назад задерживался в Центральном районе Волгограда за вызывающее поведение в здании, подведомственном Минобороны России. В материалах суда, которые есть в открытом доступе, указано, что 24 февраля 2023 года гражданин Козлов А.И. выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал, чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан. Тогда за мелкое хулиганство Козлова привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей. Тот же это человек или просто тёзка - неизвестно.

Видео: Алексей Ульянов / t.me