Происшествия

Суд арестовал волгоградца, справившего нужду на здание Дома Офицеров

Происшествия 26.02.2025 19:08
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26.02.2025 19:08


Сегодня, 26 февраля, Центральный районный суд Волгограда принял решение об административном аресте мужчины, который справил нужду на здание Дома Офицеров Волгоградского гарнизона.

Как сообщили V102.RU в суде, гражданина по фамилии Козлов признали виновным по ч.1 ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство) и назначили трое суток административного ареста.



Ранее на это правонарушение обратил внимание блогер Алексей Ульянов, который написал о случившемся в своем Telegram-канале и в качестве доказательства прикрепил видеозапись содеянного. По словам блогера, произошло всё в День защитника Отечества – вечером 23 февраля. Справлявший нужду на здание Дома Офицеров мужчина в попал на камеры видеонаблюдения. В правонарушителе Ульянов опознал члена организации «Союз советских офицеров», лауреата Всероссийского конкурса «За веру! За Отечество! За любовь!» гражданина Козлова.

Примечательно, что правонарушитель с такой же фамилией ровно 2 года назад задерживался в Центральном районе Волгограда за вызывающее поведение в здании, подведомственном Минобороны России. В материалах суда, которые есть в открытом доступе, указано, что 24 февраля 2023 года гражданин Козлов А.И. выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал, чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан. Тогда за мелкое хулиганство Козлова привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей. Тот же это человек или просто тёзка - неизвестно.

Видео: Алексей Ульянов / t.me

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