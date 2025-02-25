Волжанка зарезала гражданского мужа во время застолья





Следователями Волжского возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в убийстве собственного мужа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный СК, трагедия произошла 24 февраля во время застолья.

По данным следствия, между гражданскими супругами произошел конфликт, в ходе которого волжанка схватила нож и нанесла им удар в область груди мужчины. Рана оказалась смертельной - муж скончался на месте до приезда скорой помощи. Обвиняемая самостоятельно обратилась в полицию.

- В настоящее время злоумышленница задержана. С её участием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавила официальный представитель следственного управления Наталия Рудник.

Решается вопрос о заключении под стражу женщины.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области