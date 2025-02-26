Волгоградцам дали пять советов по защите данных в облачных сервисах





Волгоградцев предупредили, что перенос данных в облачные сервисы имеет большие риски утечек информации и кибератак, передает V102.RU со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В связи с этим пользователям рассказали о пяти правилах, которые помогут избежать противоправных действий со стороны злоумышленников.

Первое. Никому не доверяйте свои данные и пароли.

Второй совет касается использования специальных сервисов, с помощью которых можно зашифровать от аферистов собственные файлы. Бесплатно воспользоваться можно приложениями Cryptomator и VeraCrypt.

Третье – подключайте многофакторную аутентификацию, которая позволит снизить вероятность взлома учетных записей даже при утечке ваших паролей. Можно также использовать сервисы для генерации одноразовых кодов.

Четвертое – не стоит подключать облако ко всем устройствам. Лучше хранить важные файлы и в облаке, и на компьютере.

Раз в несколько месяцев необходимо отключать доступ сторонних приложений. В Google Диске, iCloud, OneDrive можно просмотреть, кто и когда получал доступ к файлам. Это пятое.