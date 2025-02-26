Что за день-то такой? Волгоградцы сообщают о сбое в работе мобильного оператора

В Волгограде горожане, которые пользуются услугами оператора сотовой связи Билайн, столкнулись вечером 26 февраля с проблемами. Из-за сбоя, сообщают волгоградцы, в центре города они оказались без связи и мобильного интернета.

– В центре города телефон не ловит, – жалуются читатели ИА «Высота 102». – Интернета нет, со связью проблемы. Кое-как удалось поймать сеть только на въезде в Ворошиловский район.

На горячей линии оператора подтвердили факт сбоя, который привел к некорректной работе мобильного интернета и даже ТВ. Устранить проблему здесь обещают к 22:00 текущего дня. Сервисы доступны с ограничениями.





Отметим, что по данным онлайн-сервиса, сбои в работе отмечаются не только в Волгограде. На проблемы со связью за последний час пожаловались более 1000 россиян.

Напомним, что днем 26 февраля в Волгограде произошел сбой в подаче электроэнергии. В результате часть Центрального и Дзержинский район на длительное время остались без света. На западе Волгограда происшествие повлекло остановку котельной.