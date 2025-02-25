Волгоградца обманули на 250 тысяч рублей на кастинге сериала «Два холма»

Расследования 25.02.2025 14:44
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25.02.2025 14:44
Жителю Волгоградской области, который влез в кредиты ради роли в популярном сериале, пришлось обращаться в суд, чтобы вернуть потраченные деньги. Как сообщили ИА «Высота 102» в Среднеахтубинском районном суде, с индивидуального предпринимателя, который организовал кастинг, в пользу обманутого мужчины было взыскано около 270 тысяч рублей.
Довела до серьезных трат мужчину любовь к кинематографу. Когда он узнал, что можно получить роль в третьем сезоне популярной комедийной антиутопии «Два холма», он воспользовался этим случаем и в сентябре 2024 года пришел на фотосъемку к индивидуальному предпринимателю.
Кандидат в актеры после фотосессии прошел собеседование, по итогам которого ему для подписания передали договор возмездного оказания услуг и акт оказанных услуг. Как объяснял потом мужчина, до начала фотосъёмки он не имел возможности ознакомиться с условиями договора, так как сотрудники ответчика всячески препятствовали этому и требовали незамедлительного подписания. В итоге ему пришлось оплатить так называемые услуги в сумме 210 000 рублей, при этом она, согласно договору, оказалась невозвратной. Причем ему пришлось брать для этого кредит, а также оформить страховку почти на 39 тысяч рублей.
Когда мужчина опомнился и понял, в какие долги он влез, да, к тому же, никакой роли в сериале не получил, он решил расторгнуть кабальный договор. Однако его досудебная претензия была оставлена без ответа. Тогда он обратился в суд.
Суд установил, что индивидуальный предприниматель необоснованно отказал несостоявшемуся актеру в возврате денежных средств, так как, согласно закону о защите прав потребителей, ему не была предоставлена полная и достоверная информация о заключаемом договоре.
Решением Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области договор, заключенный между истом и ответчиком был расторгнут. С индивидуального предпринимателя в пользу Андрея Г. взысканы 210 000 рублей по кредитному договору, убытки - 38 880 рублей, компенсация морального вреда -20 000 рублей. Также недобросовестный предприниматель должен будет заплатить штраф государству в размере 134 440 рублей.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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