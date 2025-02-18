



В Волгограде городские власти готовятся к масштабному развитию коммунальной инфраструктуры. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновники выделили водоканалу 282 млн рублей на проектирование строительства коммунальных коллекторов большого диаметра, а также насосных станций и дюкерных переходов к очистным сооружениям.

Компания-проектировщик будет определена по итогу открытого аукциона. В планах властей построить пять объектов на территории Советского и Кировского районов. Так, специалистам предстоит разработать документацию, необходимую для прокладки по дну Волги двух ниток современного дюкерного перехода диаметром 1400 мм от ул. Слесарной к очистным сооружениям на острове Голодном. Протяжённость линии составит 3,1 тыс. метров. Кроме того, здесь также предусмотрено и строительство самотечного коллектора к дюкерному переходу протяжённостью 850 метров.





В планах властей обустроить на ул. Слесарной и новую канализационную насосную станцию производительностью 40000 м3/сутки. Она должна разместиться по адресу ул. Слесарная, д.125. Объект будет обслуживать проектируемый дюкерный переход.

Частично затронут работы и территорию Кировского района. Здесь должен появиться современная нитка канализационного коллектора диаметром до 1000 мм. Его протяжённость составит 3,5 тыс. метров. Он пройдёт по улицам ул. 64-й армии, пер. Тепличный, ул. Слесарная до новой канализационно-насосной станции.

Ещё один участок канализационной ветки появится и на территории посёлка Горная Поляна. Здесь проложат коллектор диаметром 600 мм и протяжённостью 1,8 тыс. метров.

Также будет спроектирована линия диаметром 600 мм, связывающая существующий канализационный коллектор на ул. Петровского с проектируемым магистральным коллектором на ул. Слесарной.

Разработка проектно-сметной документации должна завершиться до 2027 года. Итоги конкурса по отбору исполнителя муниципалитет в марте 2025 года.

Отметим, в случае если запланированные к проектировке объекты будут созданы, это позволит обеспечить жителей посёлка Горная Поляна канализационной инфраструктурой, а также создаст задел для строительства здесь нового жилого комплекса. Напомним, как ранее сообщала редакция, в планах властей застроить окрестности Григорьевой балки. Для обеспечения транспортной доступности этой территории чиновники предлагают даже завести сюда линию наземного трамвая.

Фото из архива ИА «Высота 102», проектно-сметная документация.